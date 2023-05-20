Резніков анонсував зустріч у форматі "Рамштайн" наступного тижня

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що засідання міжнародної контактної групи з надання військової допомоги Україні у форматі "Рамштайн" відбудеться наступного тижня.

"Зміцнення ППО/ПРО залишається нашим пріоритетом №1. Наземні системи - від ПЗРК до потужних батарей і ракет до них незмінно у фокусі. Про це, зокрема, ми говоритимемо з колегами на черговій зустрічі у форматі Рамштайн наступного тижня", - написав Резніков у фейсбуці в суботу.

Глава Міноборони України зазначив, що західні літаки стануть важливим елементом захисту українського неба.

"Сучасна авіаційна платформа - це саме те, чого нам зараз не вистачає в системі ППО/ПРО, щоб захистити наші мирні міста і наших воїнів на фронті. Наші повітряні аси не менш вправні, ніж українські екіпажі Patriot'ів, Iris'ів чи NASAMS'ів. Упевнений, що вони зроблять свою роботу на найвищому рівні", - написав Резніков.

Він також звернувся до громадян України: "Рішення, які сьогодні ухвалюють наші партнери щодо літаків - це важливий етап, але не кінець шляху. Буде потрібен час, ресурси і багато дуже кваліфікованої праці, поки наше небо стане безпечнішим. Треба набратися терпіння", - зазначив міністр.

"Тримаємо стрій. Перемога буде", - підсумував глава Міноборони.