Події

17:06 20.05.2023

У Бахмуті важкі бої, українські захисники контролюють певні об'єкти в одному з районів та приватний сектор – Маляр

1 хв читати
У Бахмуті важкі бої, українські захисники контролюють певні об'єкти в одному з районів та приватний сектор – Маляр

У Бахмуті важкі бої, ситуація критична. Наразі українські захисники контролюють певні промислові та інфраструктурні об'єкти в одному з районів, а також приватний сектор, заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

«В Бахмуті важкі бої. Ситуація критична. Разом з тим, наші війська тримають оборону в районі «Літак». Станом на зараз наші оборонці контролюють певні промислові та інфраструктурні об'єкти цього району і приватний сектор», - написала вона у телеграм-каналі.

Раніше в суботу прес-служба ватажка російської ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина написала про нібито взяття під контроль Бахмута.

Теги: #бої #бахмут

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:39 20.05.2023
Російські військові посилюють Бахмутський сектор, імовірно, продовжуючи вважати цей напрямок ключовим - британська розвідка

Російські військові посилюють Бахмутський сектор, імовірно, продовжуючи вважати цей напрямок ключовим - британська розвідка

19:34 19.05.2023
Маляр: У передмісті Бахмута темпи просування наших військ дещо знижені, але ворогу не вдається повернути втрачені позиції

Маляр: У передмісті Бахмута темпи просування наших військ дещо знижені, але ворогу не вдається повернути втрачені позиції

18:33 19.05.2023
Інформація росіян про нібито взяття Бахмута - фейк, ЗСУ за добу на різних напрямках вдалося просунутися вперед до 500 м

Інформація росіян про нібито взяття Бахмута - фейк, ЗСУ за добу на різних напрямках вдалося просунутися вперед до 500 м

12:24 19.05.2023
Ворог намагається повернути втрачені кілометри в районі Бахмута, українські сили відбивають атаки - Маляр

Ворог намагається повернути втрачені кілометри в районі Бахмута, українські сили відбивають атаки - Маляр

19:22 18.05.2023
Маляр: Ми контролюємо південно-західну частину Бахмута, на окремих ділянках є просування наших військ на 500 м

Маляр: Ми контролюємо південно-західну частину Бахмута, на окремих ділянках є просування наших військ на 500 м

18:37 18.05.2023
На сході України за добу відбулося 17 бойових зіткнень, найгарячіші бої тривають за Бахмут і Мар'їнку - Генштаб ЗСУ

На сході України за добу відбулося 17 бойових зіткнень, найгарячіші бої тривають за Бахмут і Мар'їнку - Генштаб ЗСУ

17:04 18.05.2023
3-тя ОШБр повідомила про успішний наступ на західних околицях Бахмута

3-тя ОШБр повідомила про успішний наступ на західних околицях Бахмута

09:48 18.05.2023
Російські й українські офіційні особи визнали обмежені контратаки ЗСУ під Бахмутом 17 травня - ISW

Російські й українські офіційні особи визнали обмежені контратаки ЗСУ під Бахмутом 17 травня - ISW

14:37 17.05.2023
У Бахмуті запеклі бої, ворог дещо просунувся - Маляр

У Бахмуті запеклі бої, ворог дещо просунувся - Маляр

17:14 16.05.2023
ЗСУ звільнили на півночі та півдні передмістя Бахмута близько 20 кв. км, але ворог дещо просувається в самому місті - Маляр

ЗСУ звільнили на півночі та півдні передмістя Бахмута близько 20 кв. км, але ворог дещо просувається в самому місті - Маляр

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Втрати ворога вбитими і пораненими на Таврійському напрямку становлять майже чотири роти за добу

Унаслідок чергової атаки на Київ виявлено пошкодження в 4 квартирах 9-поверхівки

Зафіксовано відключення е/е в низці областей, припинився її експорт

Країни G7 пообіцяли продовжувати підтримку України і закликали Росію припинити агресію

G7 закликала РФ припинити загрожувати світовим поставкам продовольства і дозволити ЧЗІ працювати на максимальному потенціалі

ОСТАННЄ

Зеленський в Японії провів зустріч із федеральним канцлером ФРН

Зеленський - Макрону: Підтримка Францією коаліції винищувачів та її участь у підготовці українських пілотів є важливою

"Метінвест" передав захисникам Донецького напрямку дрони, акумулятори та старлінк

Зеленський і президент Євроради обговорили в Японії неприпустимість експортних обмежень щодо української агропродукції до країн ЄС

Втрати ворога вбитими і пораненими на Таврійському напрямку становлять майже чотири роти за добу

У Музеї народної архітектури та побуту в Пирогові відкрито реконструйований центральний вхід

На Бахмутському напрямку росіяни за добу втратили 92 окупантів вбитими та 156 пораненими

Зеленський на зустрічі з Мелоні наголосив на необхідності вдосконалення спроможності ППО, включно з підготовкою пілотів

Українські пілоти з нетерпінням чекають початку тренувань на винищувачах F-16 - Резніков

"Метінвест" і "Запоріжсталь" долучилися до відновлення частково зруйнованого ворожим ударом історичного будинку в Запоріжжі

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА