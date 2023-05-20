У Бахмуті важкі бої, українські захисники контролюють певні об'єкти в одному з районів та приватний сектор – Маляр

У Бахмуті важкі бої, ситуація критична. Наразі українські захисники контролюють певні промислові та інфраструктурні об'єкти в одному з районів, а також приватний сектор, заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

«В Бахмуті важкі бої. Ситуація критична. Разом з тим, наші війська тримають оборону в районі «Літак». Станом на зараз наші оборонці контролюють певні промислові та інфраструктурні об'єкти цього району і приватний сектор», - написала вона у телеграм-каналі.

Раніше в суботу прес-служба ватажка російської ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина написала про нібито взяття під контроль Бахмута.