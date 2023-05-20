Події

13:28 20.05.2023

Українські пілоти з нетерпінням чекають початку тренувань на винищувачах F-16 - Резніков

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Українські пілоти з нетерпінням чекають початку тренувань на винищувачах F-16 - Резніков

Міністр оборони України Олексій Резніков вітає створення авіаційної коаліції і заявляє, що українські пілоти з нетерпінням чекають початку тренувань на винищувачах F-16.

"Українські пілоти з нетерпінням чекають початку тренувань на винищувачах F-16. Тепер вони зможуть підтримати своїх братів і сестер по зброї на суходолі та на морі, щоб перемогти в цій війні. F-16 були створені, щоб перемагати поганих хлопців. Їхній час настав!" - написав Резніков у твіттері в суботу.

Глава Міноборони України подякував главі Пентагону Ллойду Остіну, міністру оборони Британії Бену Воллесу, главі Міноборони Нідерландів Кайсі Оллонгрену, міністрам оборони Бельгії Людівін Дедондер та Данії Тролльсу Лунда Пульсену.

Теги: #очікування #пілоти #f_16

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