G7 закликала РФ припинити загрожувати світовим поставкам продовольства і дозволити ЧЗІ працювати на максимальному потенціалі

Лідери країн G7 на саміті в Хіросімі звернулися із закликом до Росії припинити загрожувати світовим поставкам продовольства за програмою Чорноморської зернової ініціативи (ЧЗІ) і дозволити їй працювати на повну потужність.

"Ми підтримуємо розширення і продовження Чорноморської зернової ініціативи, закликаємо Росію припинити загрожувати світовим поставкам продовольства і дозволити ЧЗІ працювати на своєму максимальному потенціалі", - йдеться в комюніке, поширеному МЗС Японії.

Крім того, лідери великої сімки заявили про намір "продовжувати підтримувати експорт української сільськогосподарської продукції, зокрема через канали солідарності ЄС-Україна".

"Ми, як і раніше, прихильні ініціативі "Зерно з України", - йдеться в комюніке.