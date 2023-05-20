Окупанти обстріляли три райони Харківщини, один мирний житель загинув, один поранений

За минулу добу окупанти з артилерії, мінометів і з використанням авіації обстріляли щонайменше 21 населений пункт у Харківському, Куп'янському та Чугуївському районах області, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"У с. Петропавлівка Куп'янського району, на жаль, загинув 65-річний цивільний чоловік, у селі пошкоджено житловий будинок і господарські будівлі. У с. Синьківка Куп'янського району під час ворожих обстрілів дістав поранення 43-річний цивільний чоловік, госпіталізований", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він повідомив також, що внаслідок обстрілу Куп'янська пошкоджено 3 житлові будинки та господарські будівлі, а у Вовчанську - пошкоджено 4 житлові будинки та госпбудівлі.