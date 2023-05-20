Події

07:30 20.05.2023

ЗС України відбили понад 80 ворожих атак на лиманському, бахмутському, авдіївському, мар'їнському та шахтарському напрямках

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ЗС України відбили понад 80 ворожих атак на лиманському, бахмутському, авдіївському, мар'їнському та шахтарському напрямках

Збройні сили України за добу відбили понад 80 ворожих атак на лиманському, бахмутському, авдіївському, мар'їнському та шахтарському напрямках, повідомляє Генеральний штаб.

"Противник і далі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках. Минулої доби відбулося понад 80 бойових зіткнень на зазначених ділянках фронту, найгарячіші бої точилися за Бахмут, Мар'їнку та в районах Авдіївки, Степового і Новомихайлівки", - йдеться в повідомленні.

На волинському та поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних ворожих угруповань не виявлено.

На сіверському та слобожанському напрямках противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах.

Протягом минулої доби завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Глибоке, Плетенівка та Землянки Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Блешня, Карповичі Чернігівської області; Малушине, Шпиль, Волфине, Олексіївка, Садки, Мотриця, Тур’я, Славгород, Верхня Пожня та Пожня Сумської області, а також Уди, Гатище, Плетенівка, Покаляне, Бударки, Землянки та Тополі на Харківщині.

На куп’янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки Луганської області. Завдав авіаційних ударів біля Григорівки, Вільшаної та Кислівки Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали Фиголівка, Новомлинськ, Петропавлівка, Дворічна, Западне, Масютівка, Лиман Перший, Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Берестове Харківської області та Стельмахівка Луганської області.

На лиманському напрямку протягом минулої доби ворог наступальних дій не проводив. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Новолюбівка та Діброва Луганської області. Артилерійських обстрілів зазнали Студенок Харківської області; Макіївка, Невське, Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське і Спірне на Донеячині.

На бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають важкі бої за місто Бахмут. До того ж, протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку населених пунктів Іванівське та Біла Гора.

Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Федорівка, Оріхово-Василівка, Бахмут, Хромове, Іванівське, Ступочки, Біла Гора. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Григорівка, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Предтечине, Біла Гора, Диліївка, Дружба та Північне Донецької області.

На авдіївському напрямку противник вів наступальні дії у напрямку Новокалинового, Степового, Авдіївки та Первомайського, успіху не мав. Протягом доби завдав авіаудару біля Авдіївки. Здійснив артилерійські обстріли в районах Новокалинового, Бердичів , Авдіївки, Тоненького, Первомайського, Карлівки та Невельського Донецької області.

На мар’їнському напрямку підрозділи сил оборони відбили понад 20 атак противника в районі міста Мар’їнка. В той же час, ворожих обстрілів зазнали Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Курахове та Катеринівка Донецької області.

На шахтарському напрямку протягом минулої доби ворог здійснив понад 10 безуспішних наступальних дій в районі Новомихайлівки. Водночас, завдав авіаційних ударів в районі населених пунктів Вугледар, Пречистівка та Золота Нива. Здійснив обстріли населених пунктів Новомихайлівка, Вугледар, Богоявленка, Максимівка, Золота Нива та Велика Новосілка.

На запорізькому та херсонському напрямках противник продовжує оборонятися. Завдав авіаційного удару по населеному пункту Кізомис. Здійснив обстріли населених пунктів, що поряд з лінією бойового зіткнення. Серед них – Гуляйполе, Новоданилівка, Малі Щербаки, Степове, Кам’янське та Плавні Запорізької області; а також Золота Балка, Берислав, Зеленівка, Степанівка, Кізомис та місто Херсон.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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