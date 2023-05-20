Події

07:23 20.05.2023

Окупанти залякують і погрожують місцевим жителям у Каховці для прискорення примусової паспортизації

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Окупанти залякують і погрожують місцевим жителям у Каховці для прискорення примусової паспортизації

Російські окупанти залякують і погрожують місцевим жителям у Каховці для прискорення примусової паспортизації, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Російські окупанти продовжують примусову паспортизацію населення в Каховці тимчасово зайнятої території Херсонської області. Аби прискорити цей процес, загарбники проводять демонстративні рейдові заходи, які мають на меті залякати місцеве населення можливою мобілізацією та відчуженням майна", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, окупанти здійснюють поквартирні та будинкові обходи. Проводять перепис населення та чинять психологічний тиск, примушуючи до паспортизації.

Також ворог погрожує українським громадянам, які відмовилися від отримання російського паспорта, примусовим виселенням із власних домівок та відключенням від електроенергії.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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