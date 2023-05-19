Залужний про розмову з Міллі: Подякував за комплекси Patriot і відзначив їхню ефективну роботу, у пріоритеті - додаткові системи ППО

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою Об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

"Провів телефонну розмову з головою Об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Детально поінформував про обстановку на основних напрямках фронту. Продовжуємо вести оборонну операцію і підготовку до подальших дій", - написав Залужний у телеграм-каналі в п'ятницю ввечері.

За словами Залужного, він розповів Міллі про "масовані атаки росіян дронами і ракетами різних типів, зокрема аеробалістичними Х-47М2 "Кинджал". Подякував за комплекси Patriot і відзначив їхню ефективну роботу. У пріоритеті - додаткові системи протиповітряної оборони для посилення захисту нашого неба".

Як зазначив Залужний, під час розмови співрозмовники обговорили питання постачання озброєння та боєприпасів, далекобійних снарядів зокрема. "Домовилися співпрацювати й надалі".

Головнокомандувач ЗС України також привітав генерала Міллі та американських військових із прийдешнім святом - Національним днем Збройних Сил США.