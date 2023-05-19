Сили оборони за добу завдали 16 авіаударів по ворогу, знищили 3 крилаті ракети і 18 безпілотників - Генштаб ЗСУ

Авіація Сил оборони за добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки, а також 4 - по зенітно-ракетних комплексах противника, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Протягом цієї доби наші воїни знищили три крилаті ракети "Калібр", 16 іранських ударних БПЛА Shahed і два ворожі розвідувальні БПЛА різного типу", - ідеться в повідомленні Генштабу у фейсбуці в п'ятницю.

Як повідомляється, підрозділи ракетних військ і артилерії вразили один пункт управління, шість районів зосередження озброєння і військової техніки, два артилерійські підрозділи на вогневих позиціях і шість станцій радіоелектронної боротьби противника.