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19:32 19.05.2023

У Голубівці Луганської області в приміщенні школи росіяни облаштували військовий шпиталь

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У Голубівці Луганської області в приміщенні школи росіяни облаштували військовий шпиталь

У селі Голубівка Луганської області навчальний заклад переобладнано під військовий шпиталь, наразі там близько 50 поранених окупантів, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Російські окупаційні війська продовжують зазнавати великих втрат на полі бою. Внаслідок чого противник продовжує обладнувати цивільні навчальні заклади тимчасово окупованих територій під медичні установи", - ідеться в повідомленні Генштабу у фейсбуці у п'ятницю.

Як повідомляється, зокрема, в населеному пункті Голубівка Луганської області місцеву школу окупанти облаштовують під військовий шпиталь. На лікування туди доправлено близько 50 поранених загарбників.

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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