Події

19:15 19.05.2023

Найзапекліші бої точаться за Бахмут і Мар'їнку

2 хв читати
Найзапекліші бої точаться за Бахмут і Мар'їнку

На чотирьох основних напрямках фронту за добу зафіксовано 70 бойових зіткнень, найзапекліші бої точаться за Бахмут і Мар'їнку, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Противник і надалі зосереджує основні зусилля на лиманському, бахмутському, авдіївському та мар'їнському напрямках. Протягом доби відбулося 70 бойових зіткнень на зазначених ділянках фронту. Найзапекліші бої - за Бахмут і Мар'їнку", - йдеться в повідомленні Генштабу у фейсбуці в п'ятницю.

На волинському та поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На сіверському та слобожанському напрямках противник завдав авіаційних ударів у районах населених пунктів Волфине, Славгород, Плетенівка Сумської області.

На куп'янському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки Луганської області. Завдав авіаційних ударів поблизу Григорівки, Вільшаної та Кислівки Харківської області.

Як повідомляється, на лиманському напрямку протягом доби ворог наступальних дій не проводив. Артилерійських обстрілів зазнали, зокрема, Макіївка, Невське, Білогорівка Луганської області та Верхньокам'янське і Спірне Донецької області.

На бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають важкі бої за місто Бахмут. Також противник вів безуспішні наступальні дії в напрямку населених пунктів Іванівське та Біла Гора. Окупанти завдали авіаційних ударів у районах населених пунктів Оріхово-Василівка, Бахмут, Іванівське, Ступочки та Біла Гора. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Григорівка, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Предтечине, Біла Гора, Диліївка, Дружба та Північне Донецької області.

На авдіївському напрямку противник вів наступальні дії в напрямку Новокалинового, Степового, Авдіївки та Первомайського, успіху не мав. Протягом доби завдав авіаудару в районі Авдіївки. Здійснив артилерійські обстріли поблизу Новокалинового, Бердичів, Авдіївки, Тоненького, Первомайського, Карлівки та Невельського Донецької області.

На мар'їнському напрямку підрозділи сил оборони відбили численні атаки противника в районі міста Мар'їнка. Обстрілів зазнали Красногорівка, Георгіївка, Мар'їнка, Курахове та Катеринівка Донецької області.

На шахтарському напрямку протягом доби ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Новомихайлівки. Водночас завдав авіаційних ударів у районах населених пунктів Вугледар, Пречистівка та Золота Нива. Здійснив обстріли населених пунктів Новомихайлівка, Вугледар, Богоявленка, Максимівка, Золота Нива та Велика Новосілка.

Водночас, як повідомляє Генштаб, на запорізькому та херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії, але завдає авіаційних ударів. У п'ятницю - по населеному пункту Кізомис. Здійснив обстріли населених пунктів. Серед них - Гуляйполе, Новоданилівка, Малі Щербаки, Степове, Кам'янське та Плавні Запорізької області; а також Золота Балка, Берислав, Степанівка та місто Херсон.

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:11 19.05.2023
Росіяни облаштували на острові Джарилгач військовий полігон

Росіяни облаштували на острові Джарилгач військовий полігон

09:21 19.05.2023
Окупанти втратили за минулу добу 660 осіб особового складу, 4 танки, 21 крилату ракету і 10 БПЛА - Генштаб

Окупанти втратили за минулу добу 660 осіб особового складу, 4 танки, 21 крилату ракету і 10 БПЛА - Генштаб

07:20 19.05.2023
За добу окупанти завдали 78 ракетних і авіаударів, здійснили 50 обстрілів із РСЗВ

За добу окупанти завдали 78 ракетних і авіаударів, здійснили 50 обстрілів із РСЗВ

07:13 19.05.2023
ЗС України за добу відбили 29 ворожих атак

ЗС України за добу відбили 29 ворожих атак

07:06 19.05.2023
Авіація завдала по ворогу сім авіаударів за добу

Авіація завдала по ворогу сім авіаударів за добу

08:22 18.05.2023
ЗС України за добу знищили 510 окупантів, 32 артсистеми, 11 БПЛА і 8 крилатих ракет

ЗС України за добу знищили 510 окупантів, 32 артсистеми, 11 БПЛА і 8 крилатих ракет

07:28 18.05.2023
Авіація ЗС України за добу завдала 20 ударів по ворожих позиціях

Авіація ЗС України за добу завдала 20 ударів по ворожих позиціях

07:25 18.05.2023
ЗС України за добу відбили 36 ворожих атак

ЗС України за добу відбили 36 ворожих атак

07:22 18.05.2023
Окупанти за добу завдали майже 60 ракетних і авіаударів, здійснили понад 100 обстрілів із РСЗВ

Окупанти за добу завдали майже 60 ракетних і авіаударів, здійснили понад 100 обстрілів із РСЗВ

19:16 17.05.2023
Українська авіація за добу завдала 14 ударів по районах зосередження противника

Українська авіація за добу завдала 14 ударів по районах зосередження противника

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Інформація росіян про нібито взяття Бахмута - фейк, ЗСУ за добу на різних напрямках вдалося просунутися вперед до 500 м

Байден заявив лідерам G7, що США підтримають підготовку українських пілотів на винищувачах F-16 - CNN

Російські окупанти витрачають за добу 25-30 тис. снарядів різного калібру - Резніков

Зеленський закликав Лігу арабських держав розширити спільний досвід у звільненні українців і кримських татар із російських в'язниць

Резніков: Ми усвідомлюємо, що Україна не стане членом НАТО на саміті у Вільнюсі, але просто обіцянкам і "відкритим дверям" українці не віритимуть

ОСТАННЄ

Росіяни за добу завдали 6 ракетних і 51 авіаційного удару - Генштаб ЗСУ

Оттава запровадила санкції проти глави "Росатому", Міносвіти і науки РФ, Москалькової

Зеленський зустрівся в Джидді з прем'єр-міністром Іраку

Інформація росіян про нібито взяття Бахмута - фейк, ЗСУ за добу на різних напрямках вдалося просунутися вперед до 500 м

Байден заявив лідерам G7, що США підтримають підготовку українських пілотів на винищувачах F-16 - CNN

Зеленський обговорив із представниками ОАЕ, Оману та Кувейту українську Формулу миру

Розмінування потребує майже третина території Миколаївської області, а також 140 км узбережжя - ОВА

Відбулося офіційне відкриття Українського павільйону Biennale Architettura 2023 у Венеції

Ер-Ріяд готовий продовжити посередницькі зусилля в українському врегулюванні - спадкоємний принц

На Харківщині внаслідок детонації невстановленого вибухового пристрою загинув підліток

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА