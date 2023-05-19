Найзапекліші бої точаться за Бахмут і Мар'їнку

На чотирьох основних напрямках фронту за добу зафіксовано 70 бойових зіткнень, найзапекліші бої точаться за Бахмут і Мар'їнку, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Противник і надалі зосереджує основні зусилля на лиманському, бахмутському, авдіївському та мар'їнському напрямках. Протягом доби відбулося 70 бойових зіткнень на зазначених ділянках фронту. Найзапекліші бої - за Бахмут і Мар'їнку", - йдеться в повідомленні Генштабу у фейсбуці в п'ятницю.

На волинському та поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На сіверському та слобожанському напрямках противник завдав авіаційних ударів у районах населених пунктів Волфине, Славгород, Плетенівка Сумської області.

На куп'янському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки Луганської області. Завдав авіаційних ударів поблизу Григорівки, Вільшаної та Кислівки Харківської області.

Як повідомляється, на лиманському напрямку протягом доби ворог наступальних дій не проводив. Артилерійських обстрілів зазнали, зокрема, Макіївка, Невське, Білогорівка Луганської області та Верхньокам'янське і Спірне Донецької області.

На бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають важкі бої за місто Бахмут. Також противник вів безуспішні наступальні дії в напрямку населених пунктів Іванівське та Біла Гора. Окупанти завдали авіаційних ударів у районах населених пунктів Оріхово-Василівка, Бахмут, Іванівське, Ступочки та Біла Гора. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Григорівка, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Предтечине, Біла Гора, Диліївка, Дружба та Північне Донецької області.

На авдіївському напрямку противник вів наступальні дії в напрямку Новокалинового, Степового, Авдіївки та Первомайського, успіху не мав. Протягом доби завдав авіаудару в районі Авдіївки. Здійснив артилерійські обстріли поблизу Новокалинового, Бердичів, Авдіївки, Тоненького, Первомайського, Карлівки та Невельського Донецької області.

На мар'їнському напрямку підрозділи сил оборони відбили численні атаки противника в районі міста Мар'їнка. Обстрілів зазнали Красногорівка, Георгіївка, Мар'їнка, Курахове та Катеринівка Донецької області.

На шахтарському напрямку протягом доби ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Новомихайлівки. Водночас завдав авіаційних ударів у районах населених пунктів Вугледар, Пречистівка та Золота Нива. Здійснив обстріли населених пунктів Новомихайлівка, Вугледар, Богоявленка, Максимівка, Золота Нива та Велика Новосілка.

Водночас, як повідомляє Генштаб, на запорізькому та херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії, але завдає авіаційних ударів. У п'ятницю - по населеному пункту Кізомис. Здійснив обстріли населених пунктів. Серед них - Гуляйполе, Новоданилівка, Малі Щербаки, Степове, Кам'янське та Плавні Запорізької області; а також Золота Балка, Берислав, Степанівка та місто Херсон.