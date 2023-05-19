Події

19:11 19.05.2023

Росіяни облаштували на острові Джарилгач військовий полігон

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Росіяни облаштували на острові Джарилгач військовий полігон

Російські окупаційні війська з'єднали острів Джарилгач з окупованою материковою частиною Херсонської області в районі населеного пункту Лазурне, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"За підтвердженою інформацією, російські окупаційні війська з'єднали острів Джарилгач з окупованою материковою частиною Херсонської області в районі населеного пункту Лазурне, засипавши переправу до острова піском", - йдеться в повідомленні Генштабу в п'ятницю.

Як зазначається, це зроблено з метою більш інтенсивного використання природоохоронної території національного парку для військових потреб. Зокрема, окупанти облаштували на острові військовий полігон.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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