Росіяни облаштували на острові Джарилгач військовий полігон

Російські окупаційні війська з'єднали острів Джарилгач з окупованою материковою частиною Херсонської області в районі населеного пункту Лазурне, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"За підтвердженою інформацією, російські окупаційні війська з'єднали острів Джарилгач з окупованою материковою частиною Херсонської області в районі населеного пункту Лазурне, засипавши переправу до острова піском", - йдеться в повідомленні Генштабу в п'ятницю.

Як зазначається, це зроблено з метою більш інтенсивного використання природоохоронної території національного парку для військових потреб. Зокрема, окупанти облаштували на острові військовий полігон.