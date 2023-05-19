Інформація росіян про нібито взяття Бахмута - фейк, ЗСУ за добу на різних напрямках вдалося просунутися вперед до 500 м

Російські окупанти продовжують атакувати Бахмут, українські сили дають відсіч і продовжують просування, намагаючись періодично контратакувати, повідомив речник Східного угруповання Збройних сил України Сергій Череватий.

"Ворог продовжує штурмувати в самому місті. Наші підрозділи там, де є можливість, також тиснуть на ворога і продовжують просування територією. Зокрема, за цю добу на різних напрямках до 500 м вдалося пройти нашим підрозділам", - сказав Череватий в ефірі телемарафону в п'ятницю.

За словами речника, наразі ситуація на Бахмутському напрямку дуже важка, але контрольована.

"Ми бачимо наміри ворога, прогнозуємо їх. І можемо сказати, що є певний, скажімо, елемент того, що ми перехоплюємо в них ініціативу і намагаємося контратакувати", - зазначив він.

Череватий також спростував чергові фейки росіян про те, що Бахмут нібито пав: "Це не відповідає дійсності. Ми утримуємо південно-західну частину міста, наші захисники надійно стоять там і виконують бойове завдання доти, доки командування вважатиме, що це необхідно".

Череватий повідомив, що на напрямку за добу знищено 141 окупанта, 220 дістали поранень й один потрапив у полон. Також було знищено ворожий танк, БМП, бронеавтомобіль, три гармати, чотири БПЛА типу "Орлан" й один типу ZALA, а також три бойові склади боєприпасів.

"За добу відбулося 10 бойових зіткнень. 477 разів ворог різними типами артилерії та калібрів влучав по наших позиціях. Дев’ять авіанальотів здійснив", - повідомив Череватий.