Події

16:26 19.05.2023

Резніков: Україна зацікавлена в розвитку власного ВПК, будемо раді, якщо американський бізнес приєднається зі своїми технологіями

1 хв читати
Резніков: Україна зацікавлена в розвитку власного ВПК, будемо раді, якщо американський бізнес приєднається зі своїми технологіями

Міністр оборони України Олексій Резніков запросив американський бізнес приєднатися до розвитку українського військово-промислового комплексу (ВПК).

"Ми зацікавлені розвивати власний ВПК, зацікавлені виробляти українську зброю. І якщо американський бізнес готовий до цього долучитися - з вашими, експертизами, технологіями і знаннями, - ми будемо раді. Ми переконані, що це наш із вами спільний інтерес", - сказав він під час виступу на Українсько-американському форумі в п'ятницю.

Резніков зазначив, що нині США для України "найбільш стратегічний і надійний партнер", і подякував американському народу за постійну підтримку.

"Дякую, що ви з нами в цій несправедливій війні. Я переконаний, що ми разом із вами святкуватимемо перемогу над агресором", - сказав він.

Теги: #сша #впк #україна

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:31 19.05.2023
Україна має намір домовитися з Туреччиною про взаємне прийняття державного гарантування якості товарів, робіт і послуг оборонного призначення

Україна має намір домовитися з Туреччиною про взаємне прийняття державного гарантування якості товарів, робіт і послуг оборонного призначення

15:48 19.05.2023
Зеленський закликав країни - учасниці Ліги арабських держав до прямого діалогу

Зеленський закликав країни - учасниці Ліги арабських держав до прямого діалогу

15:40 19.05.2023
Зеленський закликав Лігу арабських держав розширити спільний досвід у звільненні українців і кримських татар із російських в'язниць

Зеленський закликав Лігу арабських держав розширити спільний досвід у звільненні українців і кримських татар із російських в'язниць

15:39 19.05.2023
Резніков: Ми усвідомлюємо, що Україна не стане членом НАТО на саміті у Вільнюсі, але просто обіцянкам і "відкритим дверям" українці не віритимуть

Резніков: Ми усвідомлюємо, що Україна не стане членом НАТО на саміті у Вільнюсі, але просто обіцянкам і "відкритим дверям" українці не віритимуть

12:29 19.05.2023
Країни G7 мають намір продовжувати надавати військову та економічну допомогу Україні

Країни G7 мають намір продовжувати надавати військову та економічну допомогу Україні

09:27 19.05.2023
США в межах санкцій проти РФ відріжуть від американського експорту ще 70 організацій - Білий дім

США в межах санкцій проти РФ відріжуть від американського експорту ще 70 організацій - Білий дім

07:40 19.05.2023
США ризикують втратити ще більше криптокомпаній через незрозуміле регулювання - голова платформи Ripple

США ризикують втратити ще більше криптокомпаній через незрозуміле регулювання - голова платформи Ripple

05:52 19.05.2023
Великобританія заборонить імпорт міді, нікелю, алюмінію та алмазів з РФ у рамках майбутніх санкцій

Великобританія заборонить імпорт міді, нікелю, алюмінію та алмазів з РФ у рамках майбутніх санкцій

04:53 19.05.2023
Всі дрони, що рухались в напрямку Києва, були збиті - КМВА

Всі дрони, що рухались в напрямку Києва, були збиті - КМВА

02:30 19.05.2023
Біля Києва працює ППО – КМВА

Біля Києва працює ППО – КМВА

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Російські окупанти витрачають за добу 25-30 тис. снарядів різного калібру - Резніков

Зеленський закликав Лігу арабських держав розширити спільний досвід у звільненні українців і кримських татар із російських в'язниць

Резніков: Ми усвідомлюємо, що Україна не стане членом НАТО на саміті у Вільнюсі, але просто обіцянкам і "відкритим дверям" українці не віритимуть

На Сумщині загинули три енергетики

Трюдо на саміті G7 оголосив про нові санкції Канади проти Росії

ОСТАННЄ

На Харківщині внаслідок детонації невстановленого вибухового пристрою загинув підліток

Російські окупанти витрачають за добу 25-30 тис. снарядів різного калібру - Резніков

В Україні засуджено до реальних термінів "вагнерівця" і розвідника угруповання "Шторм", які атакували Бахмут

Російська сторона порушила питання обміну цивільними - Лубінець

Кабмін затвердив план підготовки до осінньо-зимового періоду

На Сумщині загинули три енергетики

Через пошкодження магістральних ліній зупинено одну з ТЕС - ДТЕК

Туреччина, як і раніше, не згодна на членство Швеції в НАТО - Ердоган

Трюдо на саміті G7 оголосив про нові санкції Канади проти Росії

Процедура складання іспитів на отримання водійського посвідчення зміниться до кінця року - МВС

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА