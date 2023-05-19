Резніков: Україна зацікавлена в розвитку власного ВПК, будемо раді, якщо американський бізнес приєднається зі своїми технологіями

Міністр оборони України Олексій Резніков запросив американський бізнес приєднатися до розвитку українського військово-промислового комплексу (ВПК).

"Ми зацікавлені розвивати власний ВПК, зацікавлені виробляти українську зброю. І якщо американський бізнес готовий до цього долучитися - з вашими, експертизами, технологіями і знаннями, - ми будемо раді. Ми переконані, що це наш із вами спільний інтерес", - сказав він під час виступу на Українсько-американському форумі в п'ятницю.

Резніков зазначив, що нині США для України "найбільш стратегічний і надійний партнер", і подякував американському народу за постійну підтримку.

"Дякую, що ви з нами в цій несправедливій війні. Я переконаний, що ми разом із вами святкуватимемо перемогу над агресором", - сказав він.