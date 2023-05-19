Події

15:17 19.05.2023

Через пошкодження магістральних ліній зупинено одну з ТЕС - ДТЕК

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Через пошкодження магістральних ліній зупинено одну з ТЕС - ДТЕК

Удень 19 травня припинила виробництво електроенергії одна з теплових електростанцій унаслідок пошкодження магістральних ліній електропередач, які забезпечували видачу потужності.

"Сьогодні вдень, 19 травня, внаслідок обстрілу з боку Росії було пошкоджено магістральні лінії, які забезпечували видачу потужності однієї з ТЕС "ДТЕК Енерго". У результаті станція припинила виробництво електроенергії", - повідомив енергохолдинг у телеграм-каналі в п'ятницю.

Як заявили в компанії, енергетики активно працюють над відновленням видачі потужності в енергосистему і синхронізують свої дії з НЕК "Укренерго".

У травні генерувальні підприємства "ДТЕК Енерго" російські агресори атакували тричі, а з вересня 2022 року - 33 рази.

Як повідомлялося з посиланням на НЕК "Укренерго", вдень 19 травня внаслідок російських обстрілів було пошкоджено магістральні лінії, що забезпечували видачу потужності однієї з електростанцій на сході України.

"Водночас триває ремонтна кампанія на низці атомних і теплових електростанцій. Через сукупність цих факторів зменшився обсяг виробництва електроенергії", - констатували в НЕК.

Як зазначили в компанії, наразі електроенергії достатньо для покриття потреби споживачів, однак для збереження балансу у вечірні години необхідне економне енергоспоживання.

Теги: #дтек #тес

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