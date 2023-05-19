Події

11:56 19.05.2023

Зеленський візьме участь у саміті G7 в онлайн-режимі - РНБО

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Зеленський візьме участь у саміті G7 в онлайн-режимі - РНБО

Президент України Володимир Зеленський візьме участь у саміті G7, який відбуватиметься в Японії, в онлайн-режимі повідомляє пресслужба Ради національної безпеки і оборони (РНБО).

"Президент України Володимир Зеленський візьме участь у зустрічі лідерів G7 в Японії в онлайн-режимі", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому в п'ятницю.

Водночас агентство Bloomberg повідомило з посиланням на джерела, що Зеленський приїде до Хіросіми.

Як повідомлялося, саміт лідерів G7 відбудеться з 19 до 21 травня в японській Хіросімі.

 

Теги: #нато #саміт #зеленський

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