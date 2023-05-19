У Києві розробляють план масового будівництва укриттів - Кличко

Київ розробляє план масового будівництва приміщень подвійного призначення, які у воєнний час можуть використовуватися як укриття, повідомив мер столиці Віталій Кличко.

"Ми зараз розробляємо ключовий план із масового будівництва приміщень подвійного використання. Тобто приміщень, які можуть використовуватися як укриття у воєнний час, а в мирний час - для інших господарських цілей", - розповів мер агентству "Інтерфакс-Україна" в кулуарах Українсько-американського форуму War Time Economy у п'ятницю в Києві.

За його словами, для цих цілей розглядають будівництво й облаштування паркінгів, захищених холів і залів у дитячих садках і школах, підземних переходах.

Кличко зазначив, що проєкт реалізовується коштом міського бюджету. На кожен столичний район виділено по 10 млн грн.

Як повідомлялося, у столиці налічується понад 4 тис. укриттів різного типу. На ремонт і обладнання укриттів у Києві у 2023 році спрямовано понад 350 млн грн.