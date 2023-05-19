Події

10:48 19.05.2023

Понад половина українських ветеранів вважає, що держава не виконує своїх зобов'язань перед ними - опитування

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Понад половина українських ветеранів вважає, що держава не виконує своїх зобов'язань перед ними - опитування

Понад 53% українських ветеранів вважають, що держава на сьогодні не виконує своїх зобов'язань перед ними, свідчать дані дослідження "Потреби ветеранів".

Так, на запитання про виконання державою своїх зобов'язань перед ветеранами 45,4% опитаних зазначили, що "скоріше не виконує", 22,1% респондентів вважають навпаки - що "скоріше виконує". Думка про те, що держава "зовсім не виконує" своїх зобов'язань перед ветеранами, спостерігається у 8,3% респондентів, а про те, що "цілком виконує" - у 1,5%. Водночас майже 23% не змогли відповісти на це запитання.

Водночас абсолютна більшість опитаних військових і ветеранів вважають, що на сьогодні українське суспільство поважає їх (52,2% - скоріше поважає + 9,5% - однозначно поважає). При цьому, на думку 21,4% респондентів, суспільство скоріше не поважає ветеранів, а 4% переконані, що зовсім не поважає. Близько 13% не змогли дати точної відповіді на це запитання.

Дослідження "Потреби ветеранів" стало продовженням комплексного дослідження "Портрет ветерана", проведеного Українським ветеранським фондом улітку 2022 року. Дослідження "Потреби ветеранів" проводилося з січня по квітень 2023 року і складалося з кабінетної та емпіричної частин.

За результатами кабінетної частини дослідження було проаналізовано актуальну державну політику соціального захисту ветеранів війни, що включає в себе: пільги в системі охорони здоров’я, пільги в системі освіти, пільги в системі матеріальної підтримки, оподаткування, у сфері зайнятості населення, а також житлові та інші пільги.

Емпірична частина дослідження складається з двадцятого загальнонаціонального опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг", "Образ ветеранів в українському суспільстві"; другого анонімного онлайн-опитування Українського ветеранського фонду серед ветеранів та діючих військовослужбовців "Потреби ветеранів" та фокус-групового дослідження серед ветеранів і ветеранок, проведеного Українським ветеранським фондом.

Аудиторією загальнонаціонального опитування стали 1000 українських ветеранів віком від 18 років і старше в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де був відсутній український мобільний зв'язок. Їх опитували методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності з довірчою імовірністю 0,95: не більше ніж 3,1%.

Український ветеранський фонд Мінветеранів також провів анонімне онлайн-опитування серед ветеранів і діючих військовослужбовців. В опитуванні взяли участь 1247 респондентів. Опитування складалося з 31 запитання.

Крім того, 30 березня Український ветеранський фонд Мінветеранів провів фокус-групу серед ветеранів і ветеранок у рамках дослідження "Портрет ветерана. Блок "Потреби ветеранів". Метою фокус-групового дослідження було виявлення чинників, що спричиняють проблеми та перешкоди для ветеранів і ветеранок під час отримання ними соціальних послуг та як чином ветерани сприймають повагу до них через якість цих послуг. Під час дослідження було проведено дві фокус-групи: група чоловіків ветеранів і група жінок ветеранок. У кожній групі було по шість респондентів, обраних за такими критеріями: проходили або проходять військову службу, брали участь у бойових діях, мають статус УБД або особи з інвалідністю внаслідок бойових дій, мають досвід отримання соціальних послуг і пільг.

 

Теги: #ветерани #зсу

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