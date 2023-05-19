ПС ЗС України ліквідували 16 БПЛА і три крилаті ракети "Калібр"

Повітряні сили Збройних сил України в ніч на п'ятницю ліквідували 16 ворожих БПЛА і три крилаті ракети, повідомляє пресслужба повітряного командування.

"У ніч на 19 травня 2023 року російські окупанти атакували Україну з північного та південно-східного напрямків ударними дронами "Shahed-136/131" і крилатими ракетами "Калібр" із кораблів у Чорному морі. Зафіксовано пуски 22 "шахедів" і шести "Калібрів", - йдеться в повідомленні в п'ятницю.

Зазначається, що впродовж нічної атаки силами і засобами протиповітряної оборони повітряних командувань "Центр", "Захід" і "Південь" Повітряних Сил ЗС України знищено три крилаті ракети і 16 ударних дронів.