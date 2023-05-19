Італія допоможе в підготовці українських військових, а також візьме участь у навчальних програмах ЄС для України

Італія навчатиме українських новобранців у школах і на військових об'єктах країни, а також вона візьме участь у навчальних програмах ЄС для України в Брюсселі, Польщі та Німеччині, повідомляє Ansa в четвер, цитуючи міністра оборони Італії Гвідо Крозетто.

"Наразі італійські оборонні відомства розглядають можливість участі в європейській ініціативі з навчання українських солдатів "зі спрямуванням штабного персоналу до командування в Брюсселі, Польщі та Німеччині, а також можуть запропонувати спеціалізовані навчальні модулі, які проводитимуться у школах і військових об'єктах на нашій національній території", - сказав Крозетто на спільному засіданні парламентських комітетів у закордонних справах і обороні.