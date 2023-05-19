За добу окупанти завдали 78 ракетних і авіаударів, здійснили 50 обстрілів із РСЗВ

За минулу добу четверга російські військові здійснили 78 ракетних і авіаударів та 50 обстрілів із РСЗВ, повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Минулої доби противник завдав 39 ракетних і 39 авіаційних ударів, а також здійснив 50 обстрілів із реактивних систем залпового вогню", - ідеться в ранковому зведенні у фейсбуці у п'ятницю.

Зокрема, на сіверському та слобожанському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Леонівка Чернігівської області; Студенок, Бояро-Лежачі, Павлівка, Басівка, Миропілля, Мезенівка Сумської області, а також Стариця, Синельникове, Огірцеве, Гатище, Нестерне, Бударки на Харківщині.

На куп'янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Кам'янка, Колодязне, Фіголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Масютівка, Лиман Перший, Табаївка, Берестове Харківської області та Стельмахівка Луганської області.

На лиманському напрямку росіяни завдали авіаційних ударів поблизу населеного пункту Білогорівка. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка та Білогорівка Луганської області та Верхньокам'яне і Спірне - Донецької.

На бахмутському напрямку противник завдав авіаційних ударів у районах населених пунктів Богданівка, Бахмут і Предтечине. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Залізнянське, Оріхово-Василівка, Григорівка, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Біла Гора та Північне Донецької області.

На авдіївському напрямку ворог завдав авіаційних ударів біля Новокалинового та Авдіївки. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Новокалинове, Бердичі, Авдіївка, Тоненьке, Первомайське, Карлівка та Невельське Донецької області.

На мар'їнському напрямку росіяни продовжують знищувати населені пункти уздовж лінії зіткнення, зафіксовано артилерійські обстріли Красногорівки, Мар'їнки та Перемоги Донецької області.

На шахтарському напрямку ворог завдав авіаударів поблизу Золотої Ниви та Великої Новосілки. Здійснив обстріли населених пунктів поруч із лінією бойового зіткнення. Зокрема, це Вугледар, Пречистівка, Новоукраїнка та Шахтарське.

На запорізькому та херсонському напрямках противник здійснив авіаційний удар по Новополю Донецької області. Обстріляв населені пункти. Серед них - Бурлацьке Донецької області; Ольгівське, Чарівне, Білогір’я, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новоандріївка, Степове, Кам’янське та Плавні Запорізької області, а також місто Херсон.