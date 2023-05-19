Авіація завдала по ворогу сім авіаударів за добу

Українська авіація за добу завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також знищила 21 крилату ракету, повідомив Генштаб Збройних сил України.

Повідомляється, що за добу було "Знищено 21 крилату ракету, а також 8 ворожих БпЛА різного типу. Підрозділи ракетних військ і артилерії вразили район зосередження озброєння та військової техніки, склад боєприпасів, 3 артилерійські підрозділи на вогневих позиціях, зенітно-ракетний комплекс противника, 7 радіоелектронних станцій боротьби та радіолокаційну станцію", - йдеться в ранковому зведенні в п'ятницю.