Події

07:06 19.05.2023

Авіація завдала по ворогу сім авіаударів за добу

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Авіація завдала по ворогу сім авіаударів за добу

Українська авіація за добу завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також знищила 21 крилату ракету, повідомив Генштаб Збройних сил України.

Повідомляється, що за добу було "Знищено 21 крилату ракету, а також 8 ворожих БпЛА різного типу. Підрозділи ракетних військ і артилерії вразили район зосередження озброєння та військової техніки, склад боєприпасів, 3 артилерійські підрозділи на вогневих позиціях, зенітно-ракетний комплекс противника, 7 радіоелектронних станцій боротьби та радіолокаційну станцію", - йдеться в ранковому зведенні в п'ятницю.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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