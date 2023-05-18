ВАКС заарештував викритого у хабарництві екс-главу Верховного суду з альтернативою застави більш ніж у 107 млн грн

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 107 млн грн колишньому голові Верховного суду Всеволоду Князєву, викритому на хабарництві.

Таке рішення ВАКС виніс у четвер, частково задовольнивши клопотання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"Клопотання... про застосування запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою... задовольнити частково. Застосувати стосовно Всеволода Князєва... запобіжний захід у вигляді утримання під вартою в державній установі Київський слідчий ізолятор", - йдеться в ухвалі слідчого судді, оголошеному в четвер увечері.

Термін утримання під вартою – до 14 липня 2023 року.

Князєва взято під варту в залі суду.

Одночасно рішенням суду визначено альтернативний запобіжний захід у вигляді застави в сумі 107 млн 360 тис. грн, у разі внесення якого підозрюваний вийде з СІЗО і на нього буде покладено низку зобов'язань: прибувати за викликом детектива або слідчого, не виїжджати за межі Києва без дозволу детектива, прокурора або суду, утриматися від спілкування з іншими підозрюваними, здати на зберігання паспорти для виїзду за кордон, носити електронний засіб контролю.

Прокуратура просила суд про утримання під вартою з альтернативою застави на суму понад 150 млн грн.

Ухвалу може бути оскаржено в апеляційній палаті ВАКС.

Суд оголосив резолютивну частину рішення.

Засідання транслювалось на ютюб-сторінці ВАКС.