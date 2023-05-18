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19:43 18.05.2023

Норвегія передає Україні 3 РЛС і до 8 РСЗВ - спільна заява міністрів оборони Норвегії та Великої Британії

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Норвегія передає Україні 3 РЛС і до 8 РСЗВ - спільна заява міністрів оборони Норвегії та Великої Британії

Міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам обговорив із міністром оборони Великої Британії Беном Воллесом питання співробітництва, зокрема щодо підтримки України, і повідомив про передачу Україні радіолокаційних станцій і реактивних систем залпового вогню.

"Сьогодні ми підтверджуємо постачання далекобійної артилерії та радарів. Норвегія надає три артилерійські локаційні радари "Артур" і до восьми далекобійних реактивних артилерійських установок. Пожертви робляться в тісній співпраці з Великою Британією. Це значний внесок в оборону України, і він показує рішучість наших урядів разом підтримувати український народ", - ідеться в тексті спільної заяви, ухваленої за підсумками зустрічі та оприлюдненої на сайті норвезького уряду в четвер.

У документі відзначається зростання потреби в тісній військовій співпраці між країнами, особливо на морі, а також спільне розуміння та спільне прагнення до подальшого зміцнення двостороннього співробітництва у сфері оборони.

"Саботаж газопроводу "Північний потік" минулого року - чітке нагадування про те, що тут поставлено на карту. Тому наше сьогоднішнє підписання дуже важливе. Працюючи разом, ми можемо поліпшити наші можливості з виявлення підводних човнів, протидії мінним загрозам і захисту критично важливої інфраструктури на морському дні", - йдеться в заяві.

Міністри під час зустрічі в четвер "також домовилися продовжувати і посилювати підтримку України".

"Ми тісно співпрацюємо в цій підтримці, і фінансовій, через Міжнародний фонд для України, і військовій, через операцію Interflex. Норвегія робить суттєвий внесок до фонду, і ми робимо свій внесок у навчання українських солдатів і тут, у Великій Британії, і в Норвегії. З цього літа Норвегія подвоїть кількість наших інструкторів з експлуатації Interflex. Ми також працювали разом, щоб максимізувати наші зусилля щодо безоплатного передання зброї та боєприпасів", - зазначено в документі.

 

Теги: #норвегія #військова_допомога

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