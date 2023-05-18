Події

18:30 18.05.2023

Стефанчук: Україна незабаром отримає більше систем NASAMS

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Стефанчук: Україна незабаром отримає більше систем NASAMS

Незабаром можуть зрости постачання в Україну норвезьких систем протиповітряної оборони (ППО) NASAMS, заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"Відвідав сьогодні підприємство, де виробляють, зокрема, ППО NASAMS. Вони є в Україні й нам потрібно більше. І їх буде більше! Скоро! Зовсім скоро! Аби ще ефективніше збивати все, що Росія в агонії випускає по мирних українських містах, і захиститися від брутальних атак, які РФ продовжує здійснювати проти України", - заявив спікер під час свого візиту до Норвегії в четвер, повідомляє пресслужба українського парламенту.

Стефанчук зазначив, що разом із президентом Kongsberg Defence&Aerospace Ейріком Лі та президентом Стортингу (однопалатний парламент Норвегії - ІФ-У) Масудом Гаракхані обговорив питання збільшення постачань протиповітряних систем для Збройних сил України.

 

Теги: #норвегія #nasams

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