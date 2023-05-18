Клініка Сил оборони Японії лікуватиме поранених українських військових, перші двоє бійців прибудуть у червні

Клініка Сил оборони Японії лікуватиме поранених українських військових, Японія поступово збільшує допомогу Україні за лінією оборонного відомства, повідомив посол Сергій Корсунський.

"Тепла і важлива зустріч з міністром оборони Японії. Обговорювали деталі програми лікування українських воїнів у клініці Сил самооборони Японії. Є також інші приємні новини, про які буде повідомлено трохи пізніше. Але важливо, що Японія поступово нарощує допомогу Україні по лінії оборонного відомства", - написав посол у фейсбуці у четвер.

Корсунський зазначив, що Японія вже прийняла на лікування декількох українських поранених військових у приватних клініках, однак важливо, що тепер це відбуватиметься в державній клініці Сил самооборони.

У Міноборони Японії повідомили, що "у відповідь на запит України Міністерство оборони та Сили самооборони ухвалили рішення щодо прийому двох українських поранених бійців на реабілітаційне лікування до Центрального шпиталю Сил самооборони, їх прийом призначено на середину червня".

"Міністерство оборони і Сили самооборони продовжуватимуть тісно співпрацювати з міжнародним співтовариством та надавати максимальну підтримку Україні", - йдеться в повідомленні на сайті відомства.

За даними японських ЗМІ, приблизно від 2,2 до 4,2 мільйона єн (від 16 тис. до 30,5 тис. доларів США) на витрати на перебування бійців у клініці та проїзд оплатить японський уряд.

Джерела телеканалу NHK стверджують, що уряд Японії зможе приймати від десяти до 20 солдатів за рік, якщо все піде за планом.

Витрати на бійців оплатить японський уряд, на одну людину припадатиме приблизно від 15 тис. до 30 тис. доларів США, включно з витратами на госпіталізацію, протези ніг і проїзд.