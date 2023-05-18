Під час окупації Ізюма намісник чоловічого монастиря підтримував збройну російську агресію проти України

Слідчі поліції під процесуальним керівництвом Борівського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області повідомили про підозру за ч. 3 ст. 436-2 (виправдання, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників) наміснику чоловічого монастиря на честь Піщанської ікони Божої Матері (УПЦ).

"У 2022 році в місті Ізюмі… чоловік взяв участь у зйомці відеоматеріалу та дав інтерв’ю представникам засобів масової інформації. У відео чоловік виправдовував, схвалював та підтримував збройну агресію РФ проти України, а також засуджував дії українських військових у частині ведення бойових дій", - повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.

Служба безпеки України повідомляє, що під час окупації області клірик добровільно підтримав окупантів і "на власному прикладі" закликав зробити це й інших місцевих жителів.

Підозрюваний також публічно заявив, що місцеве релігійне товариство підпорядковується виключно російській РПЦ.

З огляду на це клірик за власною ініціативою написав листа помічнику московського патріарха Кирила з проханням надіслати "гумдопомогу" на окуповану частину регіону.

Далі підозрюваний використовував товари РФ для забезпечення "лояльності" місцевого населення до окупантів.

Окрім цього, клірик "неодноразово виступав перед камерами кремлівських пропагандистів, які приїздили до захопленого на той час Ізюма". У своїх коментарях зловмисник дискредитував ЗСУ, заперечував факти агресії РФ, а також героїзував знищених окупантів.

На підставі зібраних доказів клірику було повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдання збройної агресії РФ проти України з використанням засобів масової інформації).

Наразі вирішують питання про обрання запобіжного заходу. Зловмиснику загрожує до восьми років тюремного ув'язнення.