"Епіцентр К" долучився до Глобального договору ООН

Український ритейлер "Епіцентр К" став членом Глобального договору ООН, що об'єднує відповідальний бізнес.

"Компанія Епіцентр об’єднує тисячі постачальників і партнерів. В цей непростий час ми створюємо нові робочі місця, розвиваємо економіку країни. Соціальна місія корпоративної відповідальності закладена у підтримці медицини, освіти, спорту. І як потужна екосистема ми вже сьогодні інвестуємо у майбутнє країни. Глобальний договір ООН дає можливість доступу до платформи міжнародних ініціатив, обміну досвідом і бізнес-практиками для національної мережі "Епіцентр" та успішних компаній світу. Ми приєднуємося до команди лідерів для спільної роботи та досягнення глобальних цілей", - наводяться в повідомленні пресслужби слова засновниці та голови ТОВ "Епіцентр К" Галини Гереги.

Компанія наголошує, що "Епіцентр", як найбільший ритейлер України за обсягом торговельних площ, прагне створити максимально ефективну бізнес-екосистему, інвестуючи не лише в роздрібну мережу, а й у логістику та виробництво, а також надаючи підтримку українським постачальникам.

Крім того, за час війни компанія реалізувала благодійну ініціативу "Рятуємо життя", закупивши для українських медиків 50 реанімобілів. Також було створено три гуманітарні хаби, які обробили 3 тис. тонн гуманітарної допомоги для сотень тисяч переселенців. Загальна сума допомоги країні під час війни становить понад мільярд грн.

Глобальний договір ООН в Україні - локальна мережа найбільшої у світі спільноти відповідального бізнесу. Це офіційний представник в Україні глобальної мережі UN Global Compact (Глобального договору Організації Об'єднаних Націй), що закликає компанії вибудовувати свою діяльність і стратегію з урахуванням Цілей сталого розвитку та на основі Десяти принципів у сфері прав людини, охорони праці, захисту довкілля та боротьби з корупцією.

ТОВ "Епіцентр К" створено 2003 року, відкрило свій перший гіпермаркет у Києві в грудні того ж року. На сьогодні розвиває найбільшу в країні мережу торгових центрів "Епіцентр", яка виступає лідером ринку в сегменті роздрібної торгівлі товарами для дому та ремонту. Входить до групи компаній "Епіцентр К", що також розвиває інтернет-магазин із маркетплейсом Epicentrk. ua, мережі гіпермаркетів "Нова лінія", спортивних товарів Intersport, 4F та The Athlete's foot (TAF), а також агрокомпанію "Епіцентр Агро", заводи з виробництва керамічної плитки та керамограніту Epicentr Ceramic Corporation і "Карпатська кераміка", деревообробне підприємство ЦСМ "Осмолода".

До повномасштабного вторгнення РФ в Україну мережа "Епіцентр" об'єднувала понад 80 торгових центрів у всіх регіонах країни. Унаслідок артилерійських і ракетних обстрілів агресора низку ТЦ було суттєво пошкоджено, а чотири центри в Маріуполі, Херсоні, Чернігові та Бучі - дощенту знищено.

Незважаючи на значні втрати, компанія активно допомагає країні: виділила на допомогу українським військовим сотні млн грн і створила три гуманітарні штаби для забезпечення ЗСУ, ТрО і населення (у столиці, на заході та в центрі України).

За даними Єдиного держреєстру юросіб і фізосіб-підприємців, учасниками ТОВ "Епіцентр К" є Олександр Герега (51,3%), Галина Герега (47,97%) і Тетяна Суржик (0,73%).