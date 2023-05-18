Магістральні електромережі внаслідок нічного обстрілу не постраждали - "Укренерго"

Вечірні та нічні масовані ракетні та дронові атаки росіян по Україні ввечері та вночі з 17 на 18 травня не завдали нових ушкоджень енергетичній інфраструктурі магістральних мереж.

"Водночас унаслідок обстрілів є пошкодження в мережах операторів систем розподілу (обленерго), зокрема в Хмельницькій області", - повідомило НЕК "Укренерго" в четвер.

За інформацією компанії, також у прикордонних і прифронтових територіях унаслідок інтенсивних обстрілів знеструмлено низку споживачів у Херсонській, Миколаївській, Харківській, Донецькій областях і в Запоріжжі.

Наразі ремонтні бригади обленерго відновлюють електропостачання.

"Учора під час проходження вечірнього піку обмеження споживання не застосовувалися. Для забезпечення споживання електроенергії були задіяні всі резерви потужності на гідро- та теплових електростанціях", - зазначили в НЕК.

Як констатували в "Укренерго", станом на 18 травня виробництво електроенергії достатнє для покриття споживання.

"Сьогодні вдень протягом трьох годин триватиме невеликий імпорт зі Словаччини. У нічні та денні години, коли в енергосистемі є надлишок потужності та знижене споживання, триває експорт до Молдови та Польщі", - додали в компанії.

В "Укренерго" закликали споживачів знижувати рівень споживання електроенергії в періоди з 19:00 до 22:00.

"Вимкнувши кілька електроприладів або використовуючи їх вдень чи вночі, ви допомагаєте знизити навантаження на енергосистему і полегшити її балансування", - наголосили в НЕК.