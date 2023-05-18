Події

12:56 18.05.2023

Магістральні електромережі внаслідок нічного обстрілу не постраждали - "Укренерго"

1 хв читати
Магістральні електромережі внаслідок нічного обстрілу не постраждали - "Укренерго"

Вечірні та нічні масовані ракетні та дронові атаки росіян по Україні ввечері та вночі з 17 на 18 травня не завдали нових ушкоджень енергетичній інфраструктурі магістральних мереж.

"Водночас унаслідок обстрілів є пошкодження в мережах операторів систем розподілу (обленерго), зокрема в Хмельницькій області", - повідомило НЕК "Укренерго" в четвер.

За інформацією компанії, також у прикордонних і прифронтових територіях унаслідок інтенсивних обстрілів знеструмлено низку споживачів у Херсонській, Миколаївській, Харківській, Донецькій областях і в Запоріжжі.

Наразі ремонтні бригади обленерго відновлюють електропостачання.

"Учора під час проходження вечірнього піку обмеження споживання не застосовувалися. Для забезпечення споживання електроенергії були задіяні всі резерви потужності на гідро- та теплових електростанціях", - зазначили в НЕК.

Як констатували в "Укренерго", станом на 18 травня виробництво електроенергії достатнє для покриття споживання.

"Сьогодні вдень протягом трьох годин триватиме невеликий імпорт зі Словаччини. У нічні та денні години, коли в енергосистемі є надлишок потужності та знижене споживання, триває експорт до Молдови та Польщі", - додали в компанії.

В "Укренерго" закликали споживачів знижувати рівень споживання електроенергії в періоди з 19:00 до 22:00.

"Вимкнувши кілька електроприладів або використовуючи їх вдень чи вночі, ви допомагаєте знизити навантаження на енергосистему і полегшити її балансування", - наголосили в НЕК.

Теги: #енергосистема #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:02 18.05.2023
Унаслідок обстрілів Донеччини за минулу добу загинули два мирні жителі, ще п'ятеро дістали поранень

Унаслідок обстрілів Донеччини за минулу добу загинули два мирні жителі, ще п'ятеро дістали поранень

08:48 18.05.2023
Окупанти обстріляли три райони Харківщини, постраждалих серед мирного населення за добу не зафіксовано

Окупанти обстріляли три райони Харківщини, постраждалих серед мирного населення за добу не зафіксовано

08:24 18.05.2023
Унаслідок обстрілу Донецької області загинув мирний житель, ще п’ятеро осіб поранено

Унаслідок обстрілу Донецької області загинув мирний житель, ще п’ятеро осіб поранено

07:49 18.05.2023
Троє людей загинули і восьмеро поранені в результаті обстрілів Херсона та області

Троє людей загинули і восьмеро поранені в результаті обстрілів Херсона та області

07:36 18.05.2023
Ворог 16 разів обстріляв Сумщину за добу

Ворог 16 разів обстріляв Сумщину за добу

20:59 17.05.2023
Єрмак: Росіяни тероризують цивільних, усі їхні злочини документуються і фіксуються

Єрмак: Росіяни тероризують цивільних, усі їхні злочини документуються і фіксуються

14:01 17.05.2023
Окупанти почали інтенсивніше обстрілювати Харківську, Чернігівську та Сумську області, є загиблі та поранені, серед них діти

Окупанти почали інтенсивніше обстрілювати Харківську, Чернігівську та Сумську області, є загиблі та поранені, серед них діти

09:36 17.05.2023
Окупанти обстріляли лікарню в Бериславі

Окупанти обстріляли лікарню в Бериславі

08:57 17.05.2023
У Куп'янську внаслідок ворожого обстрілу загинув мирний житель

У Куп'янську внаслідок ворожого обстрілу загинув мирний житель

08:42 17.05.2023
Щонайменше шість будинків постраждали внаслідок ворожої ракетної атаки Миколаєва

Щонайменше шість будинків постраждали внаслідок ворожої ракетної атаки Миколаєва

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ГУР Міноборони України закликає не публікувати фото та відео застосування БПЛА, а також знімки з виробництва

ВРП розглядає подання САП про надання дозволу на арешт ексголови Верховного Суду

Від уламків збитих ракет в Одесі пошкоджено кілька промбудівель, загинув охоронець, ще двох поранено - ОК "Південь"

ЗСУ просунулися на флангах Бахмутського напрямку від 150 м до 1,7 км за добу - Череватий

Українські захисники знищили 29 крилатих ракет із 30 випущених по Україні в ніч на 18 травня

ОСТАННЄ

"Епіцентр К" долучився до Глобального договору ООН

Російські війська намагаються формувати резерви за рахунок колишніх ув'язнених і заарештованих місцевих жителів - Маляр

Залужний: Зараз піксель - наша вишиванка

ГУР Міноборони України закликає не публікувати фото та відео застосування БПЛА, а також знімки з виробництва

САП відкрила справу за фактом розголошення даних досудового розслідування у справі про корупцію у Верховному Суді

Короткочасні дощі та грози можливі в п'ятницю в західних і південних областях України

ГУР Міноборони України про залізничну аварію в Криму: коліями, ймовірно, перевозили зброю і бронетехніку, природно, що вони "втомилися"

У Полтаві затримано лідера фейкового "народовладдя"

САП і Мінцифри домовилися про підтримку "Армії дронів" коштами угод зі слідством

ВРП розглядає подання САП про надання дозволу на арешт ексголови Верховного Суду

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА