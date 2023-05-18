ГУР Міноборони України закликає не публікувати фото та відео застосування БПЛА, а також знімки з виробництва

Задля найефективнішого знищення ворогів і якнайшвидшої деокупації українських територій Головне управління розвідки Міністерства оборони України звертається з закликом - призупинити публікацію будь-яких фото та відеоматеріалів, зроблених за допомогою БПЛА та їх застосування без відповідних погоджень.

"Воєнна розвідка України просить не оприлюднювати текстових, фото та відеоповідомлень, які стосуються часу, місця й особливостей роботи та виробництва безпілотників. Непорушна єдність і злагодженість дій суспільства й армії України під час війни уже засвідчили нашу здатність чинити ефективний опір агресивному ворогу, вводити ворожі війська в оману і, зрештою, завдавати загарбникам важких втрат. Настав час зробити їх критичними!", - ідеться в повідомленні в телеграм-каналі.

У розвідці наголосили, що сьогодні Україні потрібна "тотальна тиша про нашу роботу в повітрі, щоб вигнати ворога з нашої землі".