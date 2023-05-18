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12:05 18.05.2023

САП і Мінцифри домовилися про підтримку "Армії дронів" коштами угод зі слідством

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САП і Мінцифри домовилися про підтримку "Армії дронів" коштами угод зі слідством

Міністерство цифрової трансформації та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) підписали меморандум про співпрацю, у рамках якого кошти, сплачені обвинуваченими в корупційних злочинах у рамках механізму угод у кримінальних провадженнях, спрямовуватимуться на "Армію дронів", повідомила пресслужба Мінцифри в четвер.

"Кожен дрон рятує життя наших героїв. Ми мусимо бути технологічнішими за ворога. Саме тому розвиток сучасних українських БПЛА - наш пріоритет. (...) Вдячний керівнику САП за значну підтримку розвитку сфери БПЛА",- зазначив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

У свою чергу в САП зазначили, що за менше ніж п'ять місяців САП і НАБУ спрямували на "Армію дронів" 650 млн грн. За ці кошти придбано кількасот безпілотників для ЗСУ та ГУР і партію БМП-2 для бригад Гвардії наступу.

"Війна не лише не зупинила боротьбу з топкорупцією, а й додала мотивації нашій роботі. Наші пріоритети - притягнення винних у корупції до відповідальності та сприяння Збройним силам України", - зазначив керівник САП Олександр Клименко.

Зазначається, що за час повномасштабної війни завдяки роботі САП, НАБУ та ВАКС, укладеним угодам у кримінальних провадженнях і застосуванню інших механізмів на користь ЗСУ перераховано понад 1,7 млрд грн.

Як повідомлялося, раніше Мінцифри уклало з Національним антикорупційним бюро України меморандум про об'єднання зусиль щодо цифровізації та боротьби з корупцією.

Теги: #меморандум #сап #дрони #мінцифри

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