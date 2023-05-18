Кабмін оновив сайт із петиціями до уряду, а раніше створені петиції переніс на іншу адресу

Секретаріат Кабінету Міністрів України оновив сайт із петиціями до уряду, а раніше створені петиції переніс на іншу адресу.

"У зв'язку з наявністю суттєвих функціональних проблем у попередній версії системи, які неможливо було усунути, секретаріат Кабінету Міністрів упровадив її оновлену версію, яку розгорнуто за адресою https://petition.kmu.gov.ua/", - ідеться у відповіді Кабміну на запит агентства "Інтерфакс-Україна".

В уряді зазначили, що громадяни мають змогу проголосувати за петиції, створені в попередній версії автоматизованої системи "Електронні петиції до Кабінету Міністрів", термін збору підписів на які ще триває, за адресою: https://oldpetition.kmu.gov.ua/.

"Після завершення збору підписів усі петиції, які було подано в попередній версії системи, буде перенесено до її оновленої версії", - наголосили в Кабміні.

Посилання на ресурс із новими петиціями до Кабміну: https://petition.kmu.gov.ua/

Посилання на ресурс із раніше створеними петиціями до Кабміну: https://oldpetition.kmu.gov.ua/