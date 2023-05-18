Події

09:52 18.05.2023

На Кіровоградщині бойова частина ракети вибухнула на території приватного домоволодіння, пошкоджено три будинки

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У Кіровоградській області бойова частина ракети вибухнула на території приватного домоволодіння, унаслідок цього пошкоджено три будинки, також уламки збитого БПЛА влучили в один з об'єктів, жертв і постраждалих немає, повідомляє голова ОВА Андрій Райкович.

"На Кіровоградщині сили ППО знищили крилату ракету в небі над Олександрійським районом та безпілотник – у Кропивницькому районі. В обох випадках не обійшлося без руйнувань. Бойова частина ракети вибухнула на території приватного домоволодіння. Вибуховою хвилею пошкоджено три будинки. Обійшлося без постраждалих", - написав Райкович у телеграм-каналі в четвер уранці.

"Уламки збитого безпілотника влучили в один із об’єктів. Упродовж кількох годин рятувальні підрозділи гасили пожежу. Евакуйовано мешканців навколишніх дворів. Загиблих і травмованих немає", - зазначив глава ОВА.

Теги: #ракета #кіровоградська

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