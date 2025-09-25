08:23 25.09.2025
На Кіровоградщині через дронову атаку знеструмлено три населені пункти, пошкоджено інфраструктуру
Під час чергової нічної дронової атаки на Кіровоградщині було зафіксовано пошкодження кількох житлових будинків та часткове відключення електропостачання у трьох населених пунктах.
"Зафіксовано пошкодження кількох житлових будинків. Від електропостачання частково відключені 3 населені пункти. Найголовніше - обійшлося без постраждалих.
Усі відповідні служби вже працюють над ліквідацією наслідків", - повідомив начальник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.