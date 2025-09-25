Інтерфакс-Україна
На Кіровоградщині через дронову атаку знеструмлено три населені пункти, пошкоджено інфраструктуру

На Кіровоградщині через дронову атаку знеструмлено три населені пункти, пошкоджено інфраструктуру

Під час чергової нічної дронової атаки на Кіровоградщині було зафіксовано пошкодження кількох житлових будинків та часткове відключення електропостачання у трьох населених пунктах.

"Зафіксовано пошкодження кількох житлових будинків. Від електропостачання частково відключені 3 населені пункти. Найголовніше - обійшлося без постраждалих.

Усі відповідні служби вже працюють над ліквідацією наслідків", - повідомив начальник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

 

