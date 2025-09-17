Три пожежі виникли у Кіровоградській області внаслідок нічної атаки російських БПЛА

Пожежі у трьох локаціях виникли в Кропивницькому районі Кіровоградської області внаслідок влучань ворожих БпЛА, повідомила ДСНС України в телеграм-каналі.

"Вночі 17 вересня росіяни завдали удару по об’єктах інфраструктури Кропивницького району. Внаслідок влучання БпЛА виникли пожежі на трьох локаціях. Інформація про травмованих та загиблих не надходила. На місці події працюють усі екстрені служби", - повідомила ДСНС.

До ліквідації наслідків ворожої атаки залучено 61 рятувальник та 14 одиниць техніки ДСНС.

Окрім того, як повідомив начальник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, є проблеми з електропостачанням і залізничним транспортом.

"Від електропостачання, станом на зараз, частково відключено обласний центр та 44 населених пункти на території Олександрівської СТГ. Зафіксовано також пошкодження кількох приватних домоволодінь в Олександрівці. За інформацією Одеської філії АТ "Укрзалізниця", припинено рух залізничного транспорту по двох напрямках: Помічна - Кропивницький - Знам'янка - П'ятихатки та Фундукліївка - Знам’янка - П'ятихатки", - написав Райкович у Телеграм станом на 07:30 середи.