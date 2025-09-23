07:20 23.09.2025
Укрзалізниця повідомляє про затримку рейсів через пошкодження ворожими обстрілами інфраструктури в Кіровоградській області
Пасажирські поїзди затримуються через пошкодження залізничної інфраструктури в Кіровоградській області внаслідок ворожих обстрілів, повідомляє Укрзалізниця в телеграм-каналі станом на 7:00 вівторка.
"Внаслідок ворожого обстрілу та пошкодження інфраструктури в Кіровоградській області декілька поїздів прямують із затримками", - сказано в повідомленні компанії.
Мова йде про рейси:
- №54 Одеса - Дніпро
- №254 Одеса - Кривий Ріг
- №51 Одеса - Запоріжжя
- №128 Львів - Запоріжжя
- №92 Одеса - Краматорськ.