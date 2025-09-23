Інтерфакс-Україна
Події
07:20 23.09.2025

Укрзалізниця повідомляє про затримку рейсів через пошкодження ворожими обстрілами інфраструктури в Кіровоградській області

1 хв читати
Укрзалізниця повідомляє про затримку рейсів через пошкодження ворожими обстрілами інфраструктури в Кіровоградській області

Пасажирські поїзди затримуються через пошкодження залізничної інфраструктури в Кіровоградській області внаслідок ворожих обстрілів, повідомляє Укрзалізниця в телеграм-каналі станом на 7:00 вівторка.

"Внаслідок ворожого обстрілу та пошкодження інфраструктури в Кіровоградській області декілька поїздів прямують із затримками", - сказано в повідомленні компанії.

Мова йде про рейси:

- №54 Одеса - Дніпро

- №254 Одеса - Кривий Ріг

- №51 Одеса - Запоріжжя

- №128 Львів - Запоріжжя

- №92 Одеса - Краматорськ.

 

Теги: #укрзалізниця #кіровоградська #атака

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

01:10 23.09.2025
Ворог завдав шість авіаударів по Запоріжжю - ОВА

Ворог завдав шість авіаударів по Запоріжжю - ОВА

23:52 22.09.2025
Пожежний автомобіль був атакований російським FPV-дроном у Сумській області – ДСНС

Пожежний автомобіль був атакований російським FPV-дроном у Сумській області – ДСНС

23:49 22.09.2025
БпЛА атакують об'єкт критичної інфраструктури в Чернігові – МВА

БпЛА атакують об'єкт критичної інфраструктури в Чернігові – МВА

08:05 22.09.2025
До трьох збільшилась кількість загиблих внаслідок ворожої атаки по Запоріжжю

До трьох збільшилась кількість загиблих внаслідок ворожої атаки по Запоріжжю

18:49 18.09.2025
"УЗ" відновила живлення на пошкодженій вчора РФ нічним обстрілом ділянці

"УЗ" відновила живлення на пошкодженій вчора РФ нічним обстрілом ділянці

09:19 18.09.2025
Внаслідок ворожого обстрілу Полтавщини, поїзди затримуються у межах 3 годин – "Укрзалізниця"

Внаслідок ворожого обстрілу Полтавщини, поїзди затримуються у межах 3 годин – "Укрзалізниця"

23:05 17.09.2025
Нічна атака РФ спричинила затримки низки поїздів через вимушені об’їзди – "Укрзалізниця"

Нічна атака РФ спричинила затримки низки поїздів через вимушені об’їзди – "Укрзалізниця"

07:38 17.09.2025
Три пожежі виникли у Кіровоградській області внаслідок нічної атаки російських БПЛА

Три пожежі виникли у Кіровоградській області внаслідок нічної атаки російських БПЛА

07:15 17.09.2025
Поїзди на двох напрямках затримуються внаслідок знеструмлення ділянок через ворожу атаку

Поїзди на двох напрямках затримуються внаслідок знеструмлення ділянок через ворожу атаку

09:31 14.09.2025
УЗ: ДСНС ліквідовує наслідки надзвичайної події на Київщині, поїзди курсують за зміненими маршрутами

УЗ: ДСНС ліквідовує наслідки надзвичайної події на Київщині, поїзди курсують за зміненими маршрутами

ВАЖЛИВЕ

Одна людина загинула і троє постраждали внаслідок російської атаки в Одеській області

Окупанти втратили впродовж доби 1010 військовослужбовців

Тіло загиблого внаслідок нічного бомбардування Запоріжжя дістали з-під завалів

Троє військовозобов'язаних втекли з Калуського ТЦК внаслідок нападу невідомих

Режисерка фільму "Малевич" Онищенко: Я готова купити лоток з яйцями всім, хто критикує кіно

ОСТАННЄ

Одна людина загинула і троє постраждали внаслідок російської атаки в Одеській області

Генштаб зафіксував впродовж доби 179 бойових зіткнень

Сили безпілотних систем уразили за добу 891 ворожу ціль

Одна людина постраждала внаслідок ворожих обстрілів і дронових атак в Дніпропетровській області

Окупанти втратили впродовж доби 1010 військовослужбовців

Тіло загиблого внаслідок нічного бомбардування Запоріжжя дістали з-під завалів

23 вересня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Зеленський обговорив з Келлогом ситуацію на фронті й закупівлю американської зброї

Зеленський обговорив розвиток церкви в Україні з Вселенським Патріархом

Зеленський обговорив використання російських активів з Гергієвою

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА