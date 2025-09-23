Укрзалізниця повідомляє про затримку рейсів через пошкодження ворожими обстрілами інфраструктури в Кіровоградській області

Пасажирські поїзди затримуються через пошкодження залізничної інфраструктури в Кіровоградській області внаслідок ворожих обстрілів, повідомляє Укрзалізниця в телеграм-каналі станом на 7:00 вівторка.

"Внаслідок ворожого обстрілу та пошкодження інфраструктури в Кіровоградській області декілька поїздів прямують із затримками", - сказано в повідомленні компанії.

Мова йде про рейси:

- №54 Одеса - Дніпро

- №254 Одеса - Кривий Ріг

- №51 Одеса - Запоріжжя

- №128 Львів - Запоріжжя

- №92 Одеса - Краматорськ.