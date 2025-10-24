Інтерфакс-Україна
Події
07:45 24.10.2025

Чергова ворожа атака залишила без світла 19 населених пунктів на Кіровоградщині - ОВА

1 хв читати

У ніч на п’ятницю відбулася чергова атака по об’єктах критичної інфраструктури Кіровоградської області, внаслідок якої залишилися без електропостачання 19 населених пунктів, повідомляє начальник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

"Цієї ночі – чергова ворожа атака по обʼєктах критичної інфраструктури області. Цього разу на території Новоукраїнського району. Попередньо – без жертв. Без світла 19 населених пунктів. Наразі триває ліквідація наслідків", – зазначив Райкович.

Джерело: https://t.me/kirovogradskaODA/19679

Теги: #наслідки #кіровоградська #атака

UKR.NET- новини з усієї України

