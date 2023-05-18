Російські й українські офіційні особи визнали обмежені контратаки ЗСУ під Бахмутом 17 травня - ISW

Офіційні російські й українські особи визнали обмежені контратаки Збройних сил України, що тривали під Бахмутом у середу, йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) від 17 травня.

"Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що українські сили просуваються в невстановлених районах на флангах Бахмута. Прессекретар Східної групи військ України полковник Сергій Череватий заявив, що українські війська за минулу добу просунулися на 500 метрів на бахмутському напрямку і продовжують атакувати російські фланги", - йдеться у звіті, опублікованому на сайті ISW.

Зі свого боку Міністерство оборони РФ заявило, що російські Повітрянодесантні війська (ПДВ) незначно просунулися, проте Міноборони визнало контратаки ЗСУ проти флангів Бахмута в районі Богданівки (5 км на північний захід від Бахмута) та Іванівського (6 км на захід від Бахмута).

Однак глава ПВК "Вагнер" Євген Пригожин спростував заяву Міноборони про територіальні надбання і розкритикував Міноборони за хибне уявлення відступу як захоплення нових позицій.