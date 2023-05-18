Унаслідок обстрілу Донецької області загинув мирний житель, ще п’ятеро осіб поранено

За середу, 17 травня, внаслідок ворожих обстрілів Донецької області одна людина загинула, ще 5 дістали поранення, повідомляє голова ОВА Павло Кириленко.

"За 17 травня росіяни вбили 1 жителя Донбасу - у Костянтинівці. Крім того, у Тетянівці було ексгумовано тіло дитини, яка загинула під час окупації. Ще 5 осіб в області дістали поранення", - написав Кириленко у своєму телеграм-каналі в четвер уранці.

Голова ОВА наголосив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.