ЗС України за добу знищили 510 окупантів, 32 артсистеми, 11 БПЛА і 8 крилатих ракет

За минулу добу середи, 17 травня, ЗСУ знищили 510 окупантів, 2 танки, 8 бронемашин, 32 артсистеми, одну одиницю РСЗВ, 11 БПЛА, 8 крилатих ракет і 7 одиниць автомобільної та спецтехніки, повідомили в Генштабі.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.05. 23 орієнтовно склали: особового складу - близько 201100 (+510) осіб ліквідовано, танків - 3773 (+2) од, бойових броньованих машин - 7373 (+8) од, артилерійських систем - 3198 (+32) од, РСЗВ - 563 (+1) од, засоби ППО - 318 (+0) од, літаків - 308 (+0) од, гелікоптерів - 294 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2759 (+11), крилаті ракети - 990 (+8), кораблі/катери - 18 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 6073 (+6) од, спеціальна техніка - 418 (+1)", - ідеться в ранковому зведенні на фейсбук-сторінці.