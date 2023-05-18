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08:05 18.05.2023

Відключення споживачів е/е може застосовуватися лише як крайній захід для збалансування енергосистеми - голова "Укренерго"

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Відключення споживачів е/е може застосовуватися лише як крайній захід для збалансування енергосистеми - голова "Укренерго"

Обмеження споживачів електроенергії в разі її дефіциту - це останній із можливих заходів із балансування енергосистеми, заявив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

"Сам по собі дефіцит, який дійсно може мати місце протягом літа, не означає відключень споживачів. Його можна врегулювати кількома способами, і відключення - це остання в нашому переліку міра за пріоритетністю", - сказав Кудрицький в ефірі національного телемарафону Єдині новини в середу ввечері.

Найбільш очевидним способом збалансування української енергосистеми він назвав імпорт електроенергії з Європи.

"Це дасть змогу залучити додаткову потужність, щоб покрити українське споживання у той час, коли українській енергосистемі не вистачатиме потужності", - зазначив Кудрицький.

Другим способом, за його словами, є максимізація можливостей теплової та гідрогенерації, - "тих енергоблоків, які не перебуватимуть у планових ремонтах або не будуть пошкоджені обстрілами".

"Ці два ключові елементи будуть важливі, щоб пройти літо. Також ми закликаємо, як і раніше, дбайливо споживати е/е, особливо у вечірні години, приблизно з 19 до 22, переносити споживання на ніч або на день", - сказав він.

Водночас голова системного оператора зазначив, що наразі Україна експортує електроенергію в певному обмеженому режимі лише тоді, коли є її надлишок, тобто в денні та нічні години.

"У години ранкового та вечірнього піку споживання ми вже обмежуємо експорт до нуля для того, щоб дати енергосистемі та внутрішній генерації покривати українське споживання. Для нас, як і взимку, пріоритетом є українські споживачі. Ми спостерігаємо у вечірні години певний дефіцит е/е, який доводиться покривати додатковим навантаженням на енергоблоки", - описав ситуацію голова "Укренерго".

Згідно з інформацією на сайті мережі системних операторів континентальної Європи ENTSO-E, зокрема, станом на 17 травня, експорт здійснювали до Молдови впродовж трьох годин доби з 9:00 до 12:00 на потужності 17-52 МВт, а також до Польщі - по 100 МВт у перші чотири години доби, по 200 МВт - протягом семи годин (з 8:00 до 15:00) і 100 МВт - в останню годину доби.

Як повідомлялося, уникнути обмежень споживачів електроенергії на період ремонтних кампаній на об'єктах генерації допоможе збільшення виробництва ресурсу на теплових електростанціях і його імпорт у пікові години споживання, заявив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук.

 

 

Теги: #енергетика #електроенергія

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