Троє людей загинули і восьмеро поранені в результаті обстрілів Херсона та області

Троє мирних жителів, серед них дитина, загинули і ще 8 поранені внаслідок 90 ворожих обстрілів Херсона та області за минулу добу, пошкоджено будівлі школи та лікарні, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Минулої доби противник здійснив - 90 обстрілів, випустивши 529 снарядів із важкої артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації. Місто Херсон ворог обстріляв 3 рази (8 снарядів)... Через російську агресію троє людей (з них одна дитина) загинули, ще восьмеро (з них одна дитина) - дістали поранення", - написав він у телеграм-каналі в четвер уранці.

Прокудін також уточнив, що російські військові поцілили в житлові квартали населених пунктів області, у будівлі школи та магазину Херсонської міської громади, лінію електропередач Білозерської селищної громади та лікарню Бериславського району.

За його словами, з деокупованої території області евакуйовано 147 осіб.