Події

07:28 18.05.2023

Авіація ЗС України за добу завдала 20 ударів по ворожих позиціях

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Авіація ЗС України за добу завдала 20 ударів по ворожих позиціях

Українська авіація за добу завдала 20 ударів по скупченню живої сили і техніки окупантів, знищено 2 ворожих БПЛА.

"Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 20 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, 8 з них - по зенітно-ракетних комплексах противника. Також було знищено 2 ворожих розвідувальних БПЛА типу "Орлан-10"", - повідомив Генштаб ЗС України в четвер уранці.

Також наголошується, що підрозділи ракетних військ і артилерії вразили 1 пункт управління, 6 районів зосередження живої сили, 2 склади боєприпасів, 2 склади паливно-мастильних матеріалів, один артилерійський підрозділ на вогневій позиції, 2 засоби протиповітряної оборони і ще 2 важливі цілі противника.

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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