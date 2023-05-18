ЗС України за добу відбили 36 ворожих атак

ЗС України за минулу добу відбили 36 ворожих атак на чотирьох напрямках, триває концентрація бойових зіткнень у Бахмуті та Мар'їнці, повідомляє Генштаб.

"Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на лиманському, бахмутському, авдіївському та мар'їнському напрямках - відбулося 36 бойових зіткнень. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут і Мар'їнка", - інформує Генштаб ЗСУ у фейсбуці.

На куп'янському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районах Масютівки та Новоселівського.

На лиманському напрямку протягом минулої доби ворог вів наступальні дії поблизу Невського Луганської області.

На бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають важкі бої за місто Бахмут. До того ж протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в напрямку Іванівського.

На авдіївському напрямку противник наступальних дій не здійснював.

На мар'їнському напрямку підрозділи сил оборони відбили численні атаки противника біля міста Мар'їнка.