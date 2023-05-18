У Деснянському районі столиці внаслідок падіння уламків ракети сталося загоряння будівлі

Загоряння нежитлової будівлі в Деснянському районі Києва сталося внаслідок падіння уламків ворожої ракети, повідомив голова Київської МВА Сергій Попко.

"Унаслідок падіння уламків сталося загоряння нежитлової будівлі в Деснянському районі. Усі необхідні служби працюють на місці. Перебувайте в укриттях", - ідеться в повідомленні в телеграм-каналі КМВА.

Раніше мер Києва Віталій Кличко заявив про вибухи в Дніпровському та Дарницькому районах столиці.

Пізніше він додав, що в Дарницькому районі внаслідок падіння уламків виникла пожежа в гаражному кооперативі та інших місцях.

"Загоряння в гаражному кооперативі внаслідок падіння уламків у Дарницькому районі. У цьому ж районі падіння уламків ще в кількох місцях. Попередньо - вибух також у Деснянському районі. Атака на столицю триває. Не залишайте укриттів під час повітряної тривоги!", - написав мер Києва.