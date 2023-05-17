Судова влада в Україні потребує перезавантаження, можливо із застосуванням механізму виборів на посади в НАБУ

Судова влада в Україні потребує перезавантаження, можливо, на основі принципів, що застосовуються під час конкурсного відбору на керівні посади в Національне антикорупційне бюро України (НАБУ), вважає голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"Князєва (голова Верховного суду Всеволод Князєв, викритий на корупційних діяннях - ІФ-У) обрали головою Верховного суду у 2017 році вже за участю міжнародників. Нам потрібно з цього зробити висновки. Я вважаю, що, якщо голову такого органу обрали, і механізм не спрацював, то потрібно щось змінювати", - сказав Арахамія в ефірі загальнонаціонального телемарафону в середу.

На його думку, можна звернутися, наприклад, до механізму, який зарекомендував себе належним чином - механізму обрання на керівні посади в НАБУ: спостерігачі, міжнародники, експерти... "До цього механізму претензій у принципі ні в кого немає. Можливо, потрібно скористатися цими напрацюваннями і просто перевірити всіх на доброчесність знову. Не потрібно робити вигляд, що все працює, нехай мовляв, слідство працює. Так не може бути".