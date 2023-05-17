Єрмак: Росіяни тероризують цивільних, усі їхні злочини документуються і фіксуються

Російські війська нарощують обстріли прикордонних регіонів: із 8 до 16 травня Харківську, Чернігівську та Сумську області обстріляли 162 рази, унаслідок чого 16 людей загинули, 28 поранено, повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Росіяни збільшують обстріли прикордонних регіонів. Лише за останній тиждень - з 8 до 16 травня, російські війська загалом із артилерійських і мінометних установок 162 рази обстріляли Харківську, Чернігівську та Сумську області. Найбільше обстрілів Сумської області - 110, Чернігівської - 29, Харківської - 23", - написав він у телеграм-каналі в середу.

Як повідомив Єрмак, на Харківщині за цей тиждень загинули 12 осіб, 23 людини поранені, двоє з них - діти. У Сумській області 1 людина загинула, ще двоє - поранені, зокрема одна дитина. На Чернігівщині троє загиблих і троє поранених. Усі вони - цивільні.

"Росіяни тероризують цивільних. Усі їхні злочини документуються і фіксуються правоохоронцями", - наголосив Єрмак.

"За кожен злочин вони відповідатимуть. Дуже важливо, щоб наші союзники розуміли - ворог вчиняє акти терору в різних регіонах України, не тільки там, де є активна лінія фронту", - підсумував керівник Офісу президента.