До України з території РФ повернуто ще одну дитину, шестирічну доньку українських військових - омбудсмен

До України до батьків повернуто ще одну дитину - це шестирічна Анна-Марія, дочка українських військових, які тривалий час перебували в російському полоні, повідомив уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець.

"В українських дітей майбутнє може бути щасливим тільки зі своєю родиною на рідній землі. І нещодавно це сталося з дівчинкою Анною-Марією, яку силами нашого Офісу вдалося повернути в Україну з території РФ", - написав Лубінець на своїй сторінці у фейсбуці у середу.

За словами Лубінця, шестирічна Анна-Марія повернулася до батьків, які тривалий час перебували в російському полоні. "Мама й тато дівчинки - військові, які потрапили в полон в рідному місті Маріуполі, захищаючи його від російських військових, що прийшли руйнувати та вбивати", - повідомив український омбудсмен.

За його словами, після звільнення з полону мама дівчинки звернулася до Офісу уповноваженого з проханням посприяти в поверненні її доньки. "Завдяки взаємодії уповноважених України та РФ, працівникам Секретаріату українського Омбудсмана вдалося повернути маленьку українку додому", - зазначив Лубінець.