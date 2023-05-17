Республіка Корея готова надати Україні автомобілі для розмінування та мобільні рентген-апарати

У рамках візиту до Республіки Корея перша леді України Олена Зеленська провела зустріч із міністром закордонних справ країни Пак Чіном, повідомляє пресслужба президента.

"Від української сторони участь у зустрічі взяли також перша віцепрем’єр-міністерка - міністерка економіки України Юлія Свириденко, заступник керівника Офісу президента Ростислав Шурма, надзвичайний і повноважний посол України в Республіці Корея Дмитро Пономаренко", - ідеться в повідомленні на офіційному порталі президента України в середу.

Як повідомляється, Зеленська подякувала уряду Республіки Корея за підтримку Формули миру президента України Володимира Зеленського та засудження викрадень українських дітей Росією. Вона акцентувала на нагальних потребах країни, зокрема щодо гуманітарного розмінування.

"Близько 30% території України (понад 174 тисячі квадратних кілометрів) зачепили бойові дії. Тож, випереджаючи Афганістан і Сирію, наша країна тепер - найбільш замінована у світі. (...) Сподіваємося на сприяння уряду Республіки Корея в забезпеченні першочергових потреб у машинах для розмінування та захисному спорядженні", - сказала Зеленська, слова якої наводить пресслужба.

За результатами переговорів, як повідомила перша леді, корейська сторона висловила готовність надати автомобілі для розмінування та мобільні рентген-апарати для України.

Дружина президента висловила сподівання на створення спеціального трибуналу, який притягне керівництво РФ до відповідальності за розв'язання війни. "Справедливість потрібна не лише Україні, а й усім країнам, які прагнуть жити мирно", - наголосила перша леді.

Крім того, Зеленська провела в мерії Сеула зустріч із міським головою О Се Хуном. У присутності першої леді та О Се Хуна було підписано меморандум про співпрацю між Посольством України в Республіці Корея та мерією Сеула у просуванні культурних і мистецьких обмінів, зокрема щодо реалізації проєкту з упровадження україномовного аудіогіда в Центрі мистецтв "Седжон".

Музей присвячений королю країни у 1418-1450 роках Седжону, четвертому королю династії Чосон, якого вважають творцем корейської писемності. Також у комплексі розташовані: найбільший у країні театр, Галерея мистецького форуму, Сеульська опера та представлені колективи традиційних мистецтв.