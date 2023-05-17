Події

16:20 17.05.2023

На Таврійському напрямку за добу втрати ворога вбитими та пораненими становлять майже роту

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На Таврійському напрямку за добу втрати ворога вбитими та пораненими становлять майже роту

Росіяни продовжують наступальні дії біля Авдіївки та Мар'їнки, але Сили оборони відбивають атаки, знищуючи особовий склад та техніку противника, повідомив командувач оперативно-стратегічного угрупування "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський.

"Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 1004 вогневі завдання. Йдеться про контрбатарейну боротьбу і про роботу по планових цілях, виявлених раніше. Втрати ворога вбитими та пораненими склали майже роту", - написав Тарнавський у телеграм-каналі.

Знищено та пошкоджено 21 одиницю озброєння та військової техніки противника.

Зокрема, чотири БМП, три танки, БпЛА "Zala", БпЛА "Shahed-136", РЕБ "Силок-01", гармату МТ-12 "Рапіра", гармату 2А36 "Гіацинт-Б", два МТ-ЛБ. Також було знищено п'ять складів боєприпасів ворога.

Теги: #втрати #таврійський #ворог

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